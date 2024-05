"Tramonto in Rocca" a Meldola per la Festa della Repubblica, tra storia, musica e degustazioni

In occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, alle ore 19.00, si svolgerà "Tramonto in Rocca", evento promosso in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena e Slowfood Comunità. La Rocca di Meldola accoglierà i visitatori con i racconti storici di Davide Canali dell'Accademia degli Imperfetti; a seguire un concerto di violini con Teddy Iftode e Radu Iftode che per l'occasione eseguiranno un repertorio particolare.

La serata sarà allietata da un apericena con prodotti del territorio a cura di Slowfood Comunità e della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: biblioteca@comune.meldola.fc.it; 0543.495143.