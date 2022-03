La meraviglia del tramonto a San Paolo in Alpe

Indirizzo non disponibile

Sabato 12 marzo, insieme alle guide escursionistiche di Scomfort Zone si raggiungerà al tramonto una perla delle Foreste Casentinesi. San Paolo in Alpe è una valle incantata poco sopra Corniolo. Lì si è scritta un pezzo di storia recente e ora tanti daini trovano ristoro nei campi circostanti. E' previsto l'arrivo per l'ora del tramonto per poi rientrare al buio nel bosco illuminati dalle torce.



Percorso di circa 8 km. Ritrovo ore 16 a Corniolo (

Al momento dell’iscrizione si riceverà la posizione GPS del punto di ritrovo).

Per info e prenotazioni: info@scomfortzone.com