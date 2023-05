Tre appuntamenti con la commedia dialettale al Teatro Verdi di Forlimpopoli

Si alza il sipario sulla stagione dialettale del Teatro Verdi con tre titoli in programma a Forlimpopoli. Il 19 maggio (ore 21) la ribalta è per la storica Cunpagnì dla Zerciacon uno dei suoi cavalli di battaglia: "La sumara ad Tugnara", tre atti di Paolo Maltoni e Giovanni Spagnoli.

La commedia tratta una vicenda familiare tutto sommato semplice ma abbastanza diffusa tra le nostre famiglie patriarcali fino a qualche decennio fa. non ci sono particolari colpi di scena ma profonde caratterizzazioni psicologiche che ricercano l’essenza di ogni personaggio, per riuscire a creare intense emozioni. tutta la vicenda è intrisa di una forte umanità basata su valori e ideali ben radicati quali la famiglia, l’amore per la propria terra, la lealtà, l’onestà, la tolleranza che escono vincenti nei confronti di aspetti negativi quali l’intolleranza e la cupidigia. pur raccontando di una realtà non molto diffusa in questa nostra realtà del terzo millennio, cerca di trasmettere la validità di certi ideali che costituiscono le fondamenta di ogni società civile in modo vivace e divertente sollecitando momenti di autentica ilarità.

Il 16 giugno (ore 21,15), sul palco dell'arena si esibirà la Compagine di San Tomè (che proprio quest'anno festeggia i 30 anni di attività) con la nuova commedia "Bar Regina e bar Stella".

Il bar di un piccolo centro è una sorta di mondo parallelo, nel quale, rispetto alla realtà esterna, si vive una socialità più ispirata dall’indole e dalle convinzioni personali. Gestori e avventori partecipano inconsciamente a una commedia, a volte contraddittoria, in cui ognuno di loro recita se stesso. Bar Stella e Bar Regina rappresentano due diversi spaccati in chiave comica, dai contenuti quanto meno insoliti e caratterizzati dal “meccanismo dell’equivoco”. Coinvolti in vicende del tutto inattese, gli attori-personaggi metteranno a nudo i rispettivi caratteri e, inevitabilmente, le proprie fragilità.

Infine, il 21 luglio (ore 21,15) arriverà la compagnia "Dla Parocia" di Carpenacon "Eredite Maledetta”

In una famiglia già povera le disgrazie non vengono mai da sole quando cominciano non finiscono più. Un giorno una fortuna improvvisa sembrava poter risolvere tutti i problemi, ma trattandosi di un’eredità lasciata alla signora Maria da un suo ex fidanzato… Cosa succederà con il marito? L’accetterà o peggiorerà la situazione famigliare facendola diventare una Eredità Maledetta?

Per info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530. Ingresso unico € 8,00