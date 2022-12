Tre eventi nel nome dei Diritti Umani

Come ogni anno alla scadenza del 10 dicembre, anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948), il Centro Pace di Forlì con il patrocinio del Comune di Forlì organizza tre eventi per ricordare questo anniversario e rammentare a tutti l'importanza di difendere sempre ed in ogni caso i diritti umani. Si inizia lunedì 12 dicembre 2022 alle 17 al Centro Pace di Forlì (via Andrelini 59) con la presenza del portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, che dialogherà con il giornalista sportivo Mattia Sansavini, coordinatore de “La Loggia” rivista di Forlimpopoli e dintorni, sul libro di Noury intitolato: “Qatar 2022, i Mondiali dello sfruttamento”.

La seconda iniziativa si svolge mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 21:00 presso la Sala multimediale San Luigi a Forlì (via Luigi Nanni nr.14) dove sarà proiettato un documentario dal titolo: “La Scelta”, sul colpo di stato militare del primo febbraio 2021 in Birmania. Interverrà a fine della proiezione Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi e già Presidente dell'Associazione Parlamentare Amici della Birmania. Albertina Soliani è stata Senatrice della Repubblica per tre legislature.

L'ultima iniziativa si terrà giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 18:30 alle 21:30 nella Sala Randi in via delle Torri 13. Riguarda il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. Si inizierà con una “biblioteca vivente” con la partecipazione di Eleonora Berardi, poi alle 20:15 interverrà Elisabetta Cimatti per la Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, Paola Casara, assessora del Comune di Forlì e Presidente del Co.Pr.E.S.C. FC. Seguirà Paolo Ramonda sulla difesa nonviolenta, Raffaele Barbiero sul percorso italiano dell'obiezione di coscienza e Massimo Donati che presenterà il suo libro: ”Difesa armata o Difesa Popolare Nonviolenta”.