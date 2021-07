Tre giorni dedicati ad anfibi e farfalle nel Parco nazionale. Santa Sofia, da domenica a martedì, ospiterà la chiusura del Life WetFlyAmphibia. Il Programma Life è lo strumento finanziario dell'Unione europea, operativo dal 1992, per il sostegno di progetti ambientali, di protezione della natura e “per il clima”. Il WetFlyAmphibia (conservazione di anfibi e farfalle di aree umide e loro habitat) è nato con il fine di riuscire a migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni di anfibi e farfalle presenti negli habitat di aree aperte umide nell’ambito di una delle aree forestali più pregiate d’Europa, il parco nazionale delle Foreste casentinesi.

La conferenza finale sarà quindi un’occasione per scoprire gli interventi realizzati nel progetto, i problemi e le minacce alla conservazione degli anfibi in Italia e per conoscere le specie presenti nel Parco. Sono ancora aperte le iscrizioni agli eventi di domenica aperti a tutti: un’escursione (dalle 9 alle 13) alla scoperta degli anfibi e degli ambienti umidi del Parco e, nel pomeriggio, alle 15, un laboratorio e una visita guidata al Giardino Botanico di Valbonella (Corniolo). A causa della sovrapposizione con la finale degli europei di calcio, che vede l’Italia protagonista, è rimandata a data da destinarsi la conferenza del naturalista, fotografo e conduttore televisivo di Geo Emanuele Biggi.

È invece confermato, al termine della partita di calcio, alle 23 presso il parco Giorgi di Santa Sofia, lo spettacolo musicale di teatro d’ombre, adatto a grandi e piccoli, dal titolo “Fire charmers" a cura di Fossick Project. Si tratta di una riflessione intorno al desiderio costante e infinito dell’uomo di avere il controllo sui fenomeni naturali, con effetti indesiderati, spesso devastanti. La sessione tecnica di lunedì, che apre alle 9 all’ostello Antica filanda, vedrà, dopo l’apertura dei lavori di Luca Santini, presidente del Parco nazionale, moderata da Marcello Miozzo, di Dream Italia project manager del WetFlyAmphibia e la partecipazione di ricercatori e la presentazione di numerosi progetti dedicati alla conservazione dell’ululone appenninico e degli anfibi in genere.

I sopralluoghi di martedì consentiranno invece di visitare alcuni dei siti di intervento realizzati nell’Area protetta. Il Life vede il Parco nazionale come capofila e come partner associati coop. Dr.e.a.m. Italia, Carabinieri forestali, Unione dei Comuni montani del Casentino, università di Bologna e università di Pavia. Le specie target sono l’ululone appenninico, la salamandrina di Savi e il tritone crestato italiano, oltre alle farfalle “falena dell’edera” e “bombice del prugnolo”. Gli interventi consistono nella realizzazione di nuove aree umide, nel restauro e creazione di abbeveratoi, nel miglioramento di pozze già esistenti, per un totale di più di 115 in tutto il Parco.

Questo il programma nel dettaglio

Lunedì 12 luglio

ore 9:00 Presso l’ostello Antica filanda

9:30 - 10:30

IL PROGETTO LIFE WETFLYAMPHIBIA

• I risultati del progetto – Matteo Ruocco, D.R.E.AM. Italia

• Gli interventi sui pascoli demaniali e il rapporto con i concessionari – Davide Alberti, Ente Parco

• Gli interventi di ripristino della vegetazione degli ambienti umidi - Graziano Rossi, Università di Pavia e Giovanna Pezzi, Università di Bologna

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:45

L’ULULONE APPENNINICO IN ITALIA, ESPERIENZE DI REINTRODUZIONE A CONFRONTO

• La reintroduzione di ululone appenninico nel LIFE WetFlyAmphibia - Sandro Piazzini, erpetologo Ente Parco

• Ripopolamento di ululone appenninico attraverso interventi in-situ ed ex-situ: l’esperienza della Riserva Monti Cervia e Navegna e il Bioparco di Roma - Leonardo Vignoli, Università Roma Tre

• Studio e azioni di conservazione finalizzate alla tutela dell’ululone appenninico in Calabria , Ilaria Bernabò, Università della Calabria

• Status e conservazione dell'ululone appenninico in Liguria. -Sebastiano Salvidio, Università di Genova

13:00 - 14:30 Pranzo

14:30 - 16:30

COSA FA L’EUROPA PER GLI ANFIBI?

• LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE Insubricus - Paolo Eusebio Bergò, Società cooperativa ELEADE • LIFE15 NAT/ES/000757 LIFE Trito Montseny - Daniel Guinart Sureda, Coordinatore tecnico del progetto

• LIFE19 IPE/IT/000015 LIFE IMAGINE Umbria - Cristiano Spilinga, Studio Naturalistico Hyla

• LIFE11 NAT/IT/000044 GESTIRE2020 - Andrea Agapito, WWF



16:30 – 16:45 coffee break

ore 16:45

DARE EFFICACIA ALLE AZIONI DI CONSERVAZIONE PER GLI ANFIBI: UNA TAVOLA ROTONDA TRA ISTITUZIONI E GESTORI DI RETE NATURA 2000

Modera Nevio Agostini, Direttore Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna.

Partecipano i relatori della giornata, referenti di Regioni, Unioni dei Comuni, Associazioni e Stakeholder del territorio.



Martedì 13 luglio

Uscita sul campo e sopralluoghi nel Parco presso i siti di intervento del progetto

Gli eventi sono tutti gratuiti ma, ad esclusione degli eventi serali che sono a libera partecipazione, necessitano di prenotazione da effettuarsi al seguente link: https://forms.gle/QSDmCBPixWZb51zr5

Il convegno sarà trasmetto anche in diretta sulla pagina Facebook del Parco Nazionale.