Tre giorni dedicati al mondo fantastico, dalla fantascienza all'horror: nasce a Forlì la tre giorni di "Storie Infinite Festival"

I draghi sono atterrati, le astronavi hanno acceso i motori, gli incubi sono strisciati fuori dagli armadi a notte fonda: dal 24 al 26 aprile avrà luogo alla Fabbrica delle Candele la prima edizione di Storie Infinite Festival, dalle 10 alle 23: una kermesse di tre giorni interamente dedicata al genere fantastico, declinato tanto nei suoi sottogeneri (fantasy, fantascienza, horror, weird), quanto nei suoi linguaggi espressivi (libri, film, arte visiva, giochi da tavolo e di ruolo), che si propone di divenire un appuntamento fisso di rilevanza nazionale nella primavera forlivese.

Sono previsti dialoghi con autori, presentazione di romanzi, riviste, raccolte di racconti, proiezioni di film contemporanei e vintage, banchi espositivi di case editrici indipendenti, sessioni di giochi da tavolo e di ruolo, pitch moment in cui gli autori possono proporre alle case editrici le loro storie, area relax e ristorazione. Tra gli ospiti Luca Briasco (americanista, traduttore di Stephen King e agente letterario), Jude Archer e Ellie B. Luin (autrici rispettivamente dei bestseller “Stelle e ottone - The Hidden Society” e “Deviant”), Leonardo Patrignani (“La cattedrale di sabbia”, Mondadori), Pierangelo Garzia (science writer per la rivista Mind), Lucio Besana (sceneggiatore e scrittore horror), Niko Maggi (regista del film “Headshot”, 2023). Il festival è organizzato da Storie Infinite - Art Factory con la collaborazione di Associazione Compagnia Bella, Patrocinato dal Comune di Forlì e sponsorizzato da Cosmobile Srl.

Il programma completo su www.storieinfinite.it/festival