Tre grandi viaggiatori dell’800 che attraversarono l’Europa, l’Asia Minore e l’Africa: il convegno a Dovadola

Sabato 6 novembre, a partire dalle ore 9,45 si terrà, presso il teatro comunale di Dovadola in Piazza della Vittoria, il convegno dal titolo “Viaggi e viaggiatori nel XIX secolo- patrioti avventurieri e viaggiatori italiani” . Il convegno, patrocinato dal Comune di Dovadola e promosso dal Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali e dal Coordinamento toscano dei Comitati per la promozione dei valori risorgimentali, intende presentare al pubblico le complesse e avventurose vicende di tre grandi viaggiatori dell’800 che attraversarono l’Europa,l’Asia Minore e l’Africa.

Verranno così presentate le avventure di Giovanni Battista Belzoni, considerato uno dei padri dell’egittologia, personaggio eclettico che fu ingegnere idraulico, commerciante, egittologo e persino forzuto in un circo; Cristina Trivulzio di Belgiojoso: patriota che seppe essere ambasciatrice della causa dell’unità italiana e che aiutò con pensiero e azione la causa nazionale; Antonio Raineri Biscia,orientalista dovadolese che dalla Romagna Toscana partì animato dalla irrefrenabile esigenza di conoscere e confrontarsi sul campo con le culture dell’oriente e del continente africano. Infine grazie all’intervento dell’Accademia Valdarnese del Poggio, di cui Raineri Biscia era socio, verrà presentato il contesto culturale delle Accademie, quale luogo di conoscenza e centro di raccordo tra quanti partivano alla scoperta del mondo.



Relatori e iitoli presentati:

Lorenzo Tanzini, Università di Cagliari, presidente dell’ Accademia Valdarnese del Poggio

L’ACCADEMIA, I VIAGGI, LA CONOSCENZA DEL MONDO

Attilio Brilli - Università di Siena

L’EGITTO DI GIOVAN BATTISTA BELZONI, UN GIGANTE NELLA TERRA DELLE PIRAMIDI

Paolo Poponessi - Saggista

LO SGUARDO AD ORIENTE: ANTONIO RAINERI BISCIA ORIENTALISTA ITALIANO

Mercedes Arriaga Florez - Università di Siviglia

CRISTINA TRIVULZIO: VIAGGIO E ESILIO

Il convegno verrà trasmesso in contemporanea sulla pagina Facebook del coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali e sarà presieduto da Fabio Bertini, già Università di Firenze e Presidente Emerito del Coordinamento.

Al termine del convegno a tutti i presenti verrà offerto un "Viaggio tra calici e cacao" con i vini di Villa i Raggi e con i pluripremiati prodotti di Gardini Cioccolati.

L'evento si svolge in collaborazione con Universidad de Sevilla , Accademia Valdarnese del Poggio, Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, Coordinamento Toscano Comitati Promozione Valori Risorgimentali, Comitato Valdarnese per la promozione dei valori Risorgimentali, Asociacion Benilde, Grupo de Investigacion Escritoras y Escrituras, Sala storica Guido Guerra Dovadola, Associazione Culturale Armorum Ars di Dovadola, Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena, Slow Food Forlì Appennino forlivese, Gardini Cioccolato d’autore, Villa I Raggi azienda agricola.