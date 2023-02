Tre mesi densi di concerti al Club Ottantadue: non solo jazz per i sabati a tutta musica

Ricominciano in maniera continuativa, e questa volta tutti i sabato sera, con inizio alle ore 22.05, i suggestivi concerti al Club Ottantadue di corso Garibaldi a Forlì, con un programma proposto dall’Asociazione Naima Fondation, in collaborazione con l’Associazione Marco Polo 82, con una programmazione varia ed articolata, per tutti i gusti e tutti i palati. Non solo quindi il grande jazz e il grande blues, come di solito nel piccolo club forlivese. L’ingresso è quasi sempre libero, eccetto per qualche evento segnalato.

Si parte naturalmente col grande Jazz, la colonna sonora di Naima Fondation, con un eccezionale fuori programma: giovedì 2 marzo, si esibisce il Bruce Forman jazz trio (Bruce Forman, chitarra, Chicco Capiozzo, batteria, Stefano Senni, contrabbasso). Ingresso € 15 .

Sabato 11 marzo arrivano in una versione tutta nuova ed accattivante i Brillanti sparsi on the beach, sempre con Nick Pizzinelli, batteria e voce, Andrea Torre, tastiera e voce, Ernesto De Pascalis, chitarra, ma con un repertorio tutto nuovo fatto di quelle canzoni che durarono una sola estate, le cosiddette 'meteore', con la voce narrante di Michele Minisci, che racconta anno per anno cosa succedeva nei favolosi Sessanta. Sabato 18 marzo arriva l'Irish cornet quartet, con Fabio Falcinelli, violino, flauto, tin whistle, irish bones, Sergio Masula, cajon, bodhran, Rita Calaciura, chitarra e voce, Aldo Veronesi, violino. Per la festa di San Patrizio, un angolo di Irlanda a Forlì. Sabato 25 marzo, spazio alla danza flamenca e ai canti del gruppo per "Primavera flamenca-Las margaritas", con Barbara Montemaggi, Caterina biondi, Manuela Mercurio, mentre James Foschi legge alcune poesie di Federico Garcia Lorca, el cantor del Flamenco.

Sabato 1 aprile la cantautrice Claudia Macori interpreta Jeff Buckley mentre Vincent Costantino Chinasky, il braccio destro in tante avventure di Vinicio Capossela, racconta la sua Rock Generation , con un intervento anche di Massimo Buda, storico speaker di Radio San Marino. Sabato 8 aprile, evento storico con gli Arancia Meccanica, che per celebrare 50 anni di attività suonano il grande rock delle più famose band passate dal Naima ClubB : Ten years after, Vanilla Fudge, Canned heat, The Animals, The Big brother olding comapny (la band di Janis Joplin), Spencer Davis group, Colosseum e non solo. Sabato 15 aprile, una data da non perdere assolutamente: la cantante forlivese Olivia Foschi, molto nota negli USA, dopo innumerevoli concerti anche nel mitico Blue Note di New York, arriva al club Ottantadue, per l’occasione accompagnata da un signor quartetto, con Fabio Petretti, sax, Stefano Paolini, batteria, Paolo Ghetti, contrabbasso, Max Rocchetta, pianoforte. Ingresso € 15,00. Sabato 22 aprile, ritorna a Forlì la suadente voce di Irene Robbins col suo jazz trio: Irene Robbins, piano e voce, Gaetano Fiore, contrabbasso, Michael Harding, batteria. Sabato 29 aprile un particolare e suggestivo evento: "Quelli della domenica- Le canzoni della tv", proposte da Gabriele Graziani, voce, Enrico Farnedi, ukulele, pianoforte, voce. Un originale racconto dell’Italia attraverso le canzoni della televisione.

Sabato 6 maggio, un altro particolare e suggestivo evento: "Le canzoni della radio", con la Maramao Italian Swing Band, ovvero: Marta Cantagalli, voce, Giorgio Zoffoli, voce, Andrea Sarneri, pianoforte, Sanzio Guerrini, saxsofoni, Gianluca Valentini, contrabbasso, Roberto Bianconi, Batteria. Storie e Canzoni spensierate dell’Italia... dagli anni Venti agli anni Quaranta, con brevi interventi radiofonici registrati di alcuni annunci particolari di quel periodo. Sabato 13 maggio: Indaco trio sing and play Chet Baker e Billie Holiday. Silvia Donati, voce, Camilla Missio, contrabbasso, Francesca Bertazzo, chitarra e voce. Nell’anniversario della scomparsa del mitico trombettista americano. Sabato 20 maggio una speciale reunion con Jimmy Villotti, Pippo Guarnera e Vince Vallicelli. Ingresso € 15,00. Sabato 27 maggio, gran finale col meglio del Son Cubano, con la super band Guajiros del son, con Manuela Mercurio,voce, maracas, claves, Jeronimo Ciganda,tres cubano, Juan Joel Fernandez, maracas, guiro, Sergio Masula,congas,bongo,cencerro, Jovanni Poletti, tromba, claves, Marco Rossi, contrabbasso. Ingresso € 10,00

Info: 366 1512799 - Prenotazioni 370 3664372.