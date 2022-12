Tre passi in Irlanda al Circolo Inzir

Venerdì 9 dicembre alle 21.00, presso la sede dell’associazione Inzir a Forlì, ultimo appuntamento con la rassegna Viaggio in musica: "Tre passi in Irlanda".Per tanti l’Irlanda è una destinazione mistica, citata in tante canzoni, le sue coste ventose, l’immaginario di raccontare i propri guai ad uno sconosciuto davanti a una pinta di birra scura. L’irlanda è anche ritmo, allegria e tradizione.

Al circolo Inzir arriverà il trio musicale Trì insieme alla scuola di danza “As ciâma sèt, as bâla in ot”. Un viaggio negli angoli più autentici dell’isola verde. Racconti, aneddoti e storie antiche, canzoni e immagini, musiche e danze. Tre passi, qualche saltello, una serata carica al ritmo di Irlanda.

Per tutta la serata sarà operativo il BeerPoint con due birre artigianali di BIFOR. Evento riservato ai soci Arci. E’ possibile tesserarsi anche la sera stessa. Ingresso ad offerta libera