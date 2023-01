Trebbo poetico dialettale a Forlimpopoli

Giovedì 19 gennaio alle ore 20,45 a Forlimpopoli, presso la sede dell’Auser in Via Ho Chi Min 28 (adiacente al Supermercato Conad Giardino), organizzata dall’Auser (centro operativo di Forlimpopoli) in collaborazione con l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr APS” di Santo Stefano, si svolgerà un originale trebbo poetico dialettale: “Poesie (e musica)… di casa nostra”. Incontro di poesia con gli autori forlimpopolesi Liliana Matteucci, Maurizio Maraldi, Luciano Neri, Paolo Zanoli.

Originali intermezzi musicali a cura di Arienzo Garavini, che proporrà l’ascolto delle canzoni più famose degli anni 50/60/70 con i suoi dischi originali in vinile, suonati da un giradischi originale dell’epoca.Coordina la serata Radames Garoia. Al termine, un momento conviviale.

Ingresso libero e gratuito. L’evento fa parte della “Rassegna culturale Inverno 2022/2023”, che si svolge con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.