'Le camminate del gusto': trekking e degustazione sui colli tra Fratta Terme e Bertinoro

Prezzo per i non soci Rubicone Gran Trail 8 euro, degustazione 10 euro

Trekking e degustazione sui Colli dello Spungone tra Fratta Terme e Bertinoro, sabato 26 giugno. Nell'escursione si percorreranno sentieri, stradelli bianchi e tratti asfaltati,tra vigne, uliveti e scorci panoramici sull'entroterra particolarmente suggestivi. Il paesaggio intorno a noi ci parlerà di storia, sorgenti di acque salse e di una fiorente viticoltura.

PROGRAMMA

Ore 16.15 ritrovo presso Tenuta Graziani, via Loreta 1021, 47030 Fratta Terme (FC).

Ore 16.30 partenza escursione.

Ore 20.00 circa, degustazione presso Tenuta Graziani.

Distanza 8,8 km. Dislivello +280 mt. Durata senza soste 3 ore. Difficoltà T. Si raccomanda abbigliamento e scarpe da trekking, 1 litro di acqua a persona, obbligatoria mascherina chirurgica CE e gel sanificante mani non autoprodotto.

Obbligatorio prenotarsi per l'escursione e degustazione con nominativi e recapiti telefonici o mail entro mercoledì 23 giugno al 335 5352608.

Direttore escursione Andrea Grilli, Guida Ambientale Escursionistica, (tessera ER 540). Evento aperto a tutti, per i non soci Rubicone Gran Trail, iscrizione con la guida al costo di 8 euro. Costo degustazione 10 euro da regolare in cantina.

