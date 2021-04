Trekking con degustazione di olio d'oliva sulle colline forlivesi

Sabato 1 maggio è in programma un'uscita all'insegna della natura, del trekking e dei prodotti locali. L'escursione, organizzata dalle guide ambientali di Scomfort Zone, porta i partecipanti alla scoperta di calanchi, prati fioriti e scorci panoramici che da Terra del Sole si aprono verso le montagne circostanti. A termine dell'escursione si farà visita ad un'azienda agricola all'aperto che, nel rispetto delle normative vigenti, farà degustare l'olio d'oliva di sua produzione.

Un percorso di circa 8 km con un dislivello di 320 metri Un'escursione alla portata di chi è abituato a camminare e in buone condizioni di salute. Al momento dell'iscrizione verrà inviata la posizione esatta di partenza e tutte le indicazioni per svolgere l'escursione nel rispetto delle norme post Covid-19. Ritrovo ore 15:30 a Terra del Sole. Costo: 20 euro. Per info sull'escursione e prenotazione obbligatoria: 3497789611 - www.scomfortzone.com