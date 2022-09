"Tra genio e follia: in trekking sui passi di Dino Campana" da Marradi a La Verna

Dire fare e i Trekkabbestia presentano: "Tra genio e follia; in trekking sui passi di Dino Campana", sabato 24 settembre dalle ore 9,00. Sulle tracce di Dino Campana si ripercorreranno alcuni dei sentieri del suo " pellegrinaggio" come lo chiamò lui, da Marradi ( il suo odiato-amato paese) a La Verna. Con la guidadi Davide Prati de I Trekkabbestiae la voce di Giancarlo Dini di Dire Fare ci si muoverà intorno a Campigna ed alla Falterona, di cui Campana descrive " le roccie( sic) ripide " nei Canti orfic,i per ricordare la sua via e la sua straordinaria avventura umana, sul confine tra Romagna e Toscana sul confine tra normalità e follia

Si salirà fin sul panoramico crinale che divide la Toscana dalla Romagna, inoltrandosi dentro alla magnifica Foresta di Campigna, tra svettanti abeti ed austeri faggi. Si raggiungerà la vetta del Monte Gabrendo, finoa scovare un piccolo bivacco dove Dini intratterrà i presenti con avvincenti racconti su Campana e su tante altre vicende legate al territorio.

Info e prenotazioni b3761224452, 3761224452, www.itrekkabbestia.it. Ritrovo alle 9,00 a Santa Sofia, Parcheggio K. Marx. Prezzo: 18 € (adulti) 10 € (bambini)