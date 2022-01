Trekking sul Monte Tiravento dedicato al Partigiano Stoppa

“A Santa Sofia, paese degli amori, viveva Vanna: fanciulla deliziosa, aveva gli occhi profondi ed azzurrini, amava Stoppa il suo bel partigian……”. Inizia così “Giovanna mia”, canzone della Romagna Toscana conosciuta ancor prima di Bella Ciao. Attraverso la collaborazione con l’ANPI di Santa Sofia e le Guide Parco del Gruppo Escursionistico "la Lama", dimenica 6 febbraio, si andrà a conoscere la nascita di questa canzone d’amore e Resistenza nell’anniversario della morte di uno dei due protagonisti, il Partigiano Stoppa, primo caduto dell’Ottava Brigata Garibaldi al Monte Tiravento. Al paese di Premilcuore, chi lo desidera, potrà pranzare a “Il Granaio” e usufruire del servizio navetta con rientro a Montalto gentilmente concesso dall’ Associazione “Natura e Ambiente”. Il ritrovo è alle 8 al Haller’s Bar di Santa Sofia, con inizio escursione alle 9.00 da Montalto (Premilcuore)

Accompagnati dalle storie di Resistenza raccontate da Giancarlo Dini, che oltre alal storia della nascita di Giovanna mia e della morte di Stoppa, racconterà della romanzesca liberazione di S.Agata Feltria a bordo di una "corriera" o del calciatore partigiano Bruno Neri, l'unico a non salutare col braccio teso il giorno dell'inaugurazione dello stadio di Firenze o ancora delle spoglie di partigiani slavi riportati in patria nel piu rocambolesco dei modi o della prosaica fame d'amore che a volte ti salva la vita. Storie eroiche ma anche involontariamente comiche di Resistenza.

DATI TECNICI DELL’ ESCURSIONE

- Difficoltà: MEDIO/ALTA (MEDIA con rientro a Montalto in navetta)

- Distanza: Km 17 (Km 9 - rientro a Montalto in navetta)

- Durata: 9,5 h circa (soste comprese)

- Ascesa totale: 1000 m circa

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Scarponi alla caviglia con suola scolpita (tipo VIBRAM) - Calzini da trekking idonei - Abbigliamento consono alla stagione e alla quota max (1023 mslm) - Giacca impermeabile - Mascherina - Acqua (minimo 2 lt.) – Torcia o frontalino (rientro in notturna) - pranzo al sacco (per chi non usufruisce del pranzo al “Granaio”) e scorta per tappe varie.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Guanti – berretta – occhiali – bastoncini – cambio – BICCHIERE

QUOTA PARTECIPATIVA

€ 15,00 * (si rilascia regolare ricevuta fiscale)

* La quota NON COMPRENDE: il viaggio, gli spostamenti in auto, il pranzo al sacco o convenzionato al “Granaio” e tutto quanto non espressamente indicato, alla voce: “La quota partecipativa comprende”

PER INFO E PRENOTAZIONE:

Emiliano 349 5693757 – emiliano.conficoni@gmail.com entro le ore 17.00 del giorno precedente all'escursione. L'apposizione del "parteciperò" nell'evento Facebook NON rappresenterà prenotazione.

REGOLAMENTO D’ESCURSIONE: per poter accedere all' escursione è necessario l’accettazione, con firma in calce al momento della partenza, del regolamento di escursione e protocollo Covid-19 che invieremo in fase di prenotazione. La Guida si riserva di escludere, prima della partenza, chi non ritenuto idoneo per condizioni equipaggiamento, per la sua sicurezza e del gruppo stesso. La Guida si riserva inoltre di rinviare, annullare o modificare l’escursione, in caso di condizioni meteo che ne dovessero pregiudicare lo svolgimento in sicurezza.