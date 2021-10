Liberazione della città di Forlì: trekking urbano nei luoghi della liberazione

In occasione dell'anniversario della Liberazione di Forlì, l'Istituto storico propone sabato 6 e domenica 7 novembre due trekking urbani sui luoghi della Resistenza in città.

Sabato 6 Novembre: "Donne, resistenza e propaganda"

La passeggiata partirà alle ore 15:00 dalla sede dell'Istituto Storico in via C. Albicini 25 e prevede la visione e commento di manifesti e bandi pubblicati in provincia di Forlì nel 1944 e di esempi di stampa clandestina pubblicata e diffusa dai GDD (Gruppi Difesa Donna); si attraverseranno quindi Piazza Saffi e Piazza delle Erbe, luoghi di agitazioni femminili durante il regime e la Resistenza per terminare presso la sede della fabbrica Battistini con un focus sull'attività delle operaie.

Domenica 7 Novembre: "Liberazione"

Il trekking "Liberazione" partirà alle 15:00 da Piazza Saffi con ritrovo sotto al monumento di Aurelio Saffi e seguirà diverse tappe all'interno del centro storico, collegate alle azioni più eclatanti realizzate dai gruppi partigiani in città. La passeggiata si concluderà in Corso della Repubblica presso la lapide che ricorda il partigiano Pino Maroni.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione tramite email a: istorecofo@gmail.com Il trekking si svolge all'aperto, pertanto non è necessario il green pass ma solo l'uso della mascherina.. Le iscrizioni verranno accolte in base all'ordine di arrivo, fino a un massimo di 20 partecipanti. . In caso di maltempo è previsto l'annullamento, che sarà comunicato agli iscritti.

Info: 0543 28999.