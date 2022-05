Alla scoperta degli angoli dimenticati dell'Appenino con un trekking fino a San Paolo in Alpe

Prezzo non disponibile

Il gruppo Trekking Forlì porta alla scoperta della Valle del Bidente di Ridracoli, domenica 29 maggio. Si può raggiungere San Paolo in Alpe con vari e conosciuti percorsi ma questa volta i partecipanti ci arriveranno con un percorso poco conosciuto e frequentato che farà conoscere angoli ormai dimenticati dell'Appennino.

La partenza sarà dall’abitato di Ridracoli e subito si seguirà un vecchio sentiero che con ripida salita porterà ai ruderi di Lavacchio. Poi la salita si farà più dolce e attraverso un fitto bosco si giungerà a Val della Villa. La casa sorge su un balcone naturale da dove è possibile ammirare l’alta valle del bidente di Ridracoli. Dopo la doverosa sosta per godere del magnifico panorama i partecipanti riprenderanno il percorso che richiederà un impegno fisico maggiore. Il sentiero, dopo un tratto iniziale a mezza costa, inizierà a salire ripidamente lungo una sottile linea di crinale a tratti esposta e gradonata che richiede passo sicuro e assenza di vertigini. Il grandioso ambiente circostante ripagherà della fatica della salita. Al termine della erta salita di si trova sull’aereo crinale che scende da Poggio di Ricopri e dopo aver attraversato un ultimo tratto su pietrisco sdrucciolevole su placche marnose-arenacee inclinate. Da questo punto il percorso procede a mezzacosta con lievi saliscendi e porterà i partecipanti ai prati di San Paolo in Alpe dove sarà prevista la sosta pranzo. Per il ritorno si imboccherà il sentiero CAI 233 che seguendo il percorso del Rio Bacine e toccando i ruderi delle Casette, Ca’ Ronconi, Valdoppia e Galvane riporterà al punto di partenza.

Per informazioni Andrea 3331367857; Barbara 3336585877. Escursione impegnativa: 14,5 km; dislivello 850 m; 6.30 ore

Ritrovo e partenza Piazzale Zambianchi ore 8.00 domenica 29 maggio 2022