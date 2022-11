"Triangle of sadness" alla Sala San Luigi

Dal 10 al 18 dicembre la Sala San Luigi vi propone la visione di "TRIANGLE OF SADNESS", la nuova commedia di Ruben Ostlund

Protagonisti sono Carl e Yaya, due modelli influencer tra i venticinque e i trent’anni inseriti in un ambiente facoltoso. Vengono invitati a partecipare a una crociera di lusso insieme a un selezionato gruppo di ricchi proveniente da diversi Paesi. A capo della nave un comandante statunitense riluttante, fedele solo alla bottiglia e a Karl Marx. Nella parata di opulenza a bordo, qualcosa però va storto durante una cena di gala...



IN PROGRAMMAZIONE



Sabato 10 dicembre ore 21.00

Domenica 11 dicembre ore 18.15

Martedì 13 dicembre ore 21.00 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



Domenica 18 dicembre ore 21.00