Passione Triathlon: incontro ed allenamento con Alessandro Degasperi

Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria esplosione del Triathlon a tutti i livelli, una crescita giustificata sì dalla moda dell’ UltraEndurance, della continua ricerca della “sfida” anche da parte dell’amatore alle prime armi, ma anche in virtù di una disciplina che sempre di più si evolve sotto tutti gli aspet ti che la caratterizzano, dall’alimentazione, alla tecnologia delle attrezzature fino alle metodiche di allenamento.

Il grande impegno in termini di tempo da dedicare a questo sport, gli allenamenti intensi, gli sforzi spesso anche economici, risultano barriere ora non più insormontabili, anzi la continua ricerca del miglioramento, anche piccolo, sono aspetti che l’atleta ormai è stimolato a ricercare continuamente. Sono proprio questi alcuni dei concetti che verranno affrontanti nella serata di venerdì 27 maggio con EthicSport e Alessandro Degasperi, volto noto del triathlon italiano, 2 volte campione dell’IronMan Lanzarote e nuovo testimo- nial dell’azienda. L’evento si svolgerà al Relab Center di Forlì, in collaborazione con Farmacia San Martino. A partire dalle 20.30, il dottor Eugenio Genesi, titolare Farmacia San Martino e perfezionato in nutrizione nello sport, assieme al dottor Alessandro Malaguti, titolare di Relab Center ed ex ciclista professionista, si alterneranno in una serie di interventi inerenti ai nuovi approcci in termini di alimentazione, inte- grazione e a come si sono evolute le metodiche di allenamento nel corso degli ultimi anni, lasciando poi spazio all’esperienza di Degasperi, atleta che ha vissuto il passaggio tra diverse “epoche” del triathlon moderno.

Sarà presente alla serata anche Manuel Lama, atleta forlivese ipovedente, neo campione italiano di ParaDuathlon Supersprint, che racconterà della sua storia e del suo progetto che lo vedrà tentare la qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024. La mattina seguente, sabato 28 maggio, ci si troverà alle 8.00 per allenarsi assieme ad Alessandro Degasperi. Partenza da Relab Center per un combinato bicicorsa, con il supporto di Farmacia San Martino per la gestione dei punti ristoro. E’ fortemente consigliata la prenotazione per entrambe le giornate, inviando una mail a farm.sanmartino@gmail.com.