The Stones tribute band in concerto a Forlì

Il 2 aprile, ore 22.00, al Naima Club di Forlì arrivano i "The Stones" (The Rolling Stones tribute band), la nuova tribute band (6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock'n'roll band della storia, i Rolling Stones.

Set-list che spazia in tutto il loro repertorio, dagli esordi ai brani più recenti. Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera) voce e chitarra, Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (batteria e cori), Enrico Giuliani (basso), Franco Nipoti (Chitarra e cori) e Jennie Huston (esperienze in UK) ai cori.



Ingresso € 12, info e prenotazioni 347 1455948. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative in vigore