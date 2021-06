Il Teatro delle Forchette dedica una trilogia al sommo poeta: teatro, danza e narrazione

Indirizzo non disponibile

Una trilogia dedicata al sommo poeta: "Puro e disposto a salir le stelle. Dante Aligieri", va in scena il 13 luglio, alle 21:30, al Parco comunale di Predappio, presentata dal Teatro delle Forchette

Spettacolo evocativo di teatro, danza e di narrazione con tecniche di teatro di figura, sarà suddiviso in tre parti, accompagnando lo spettatore lungo la drammaturgia della Divina Commedia :Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ogni tappa realizzata da un regista diverso (Massimiliano Bolcioni, Stefano Naldi e Giuseppe Verrelli) con la partecipazione di circa 20 attori. Attraverso la tecnica fisico/espressiva si costruiranno dei quadri in movimento per portare il pubblico alla visione di una performance/spettacolo coinvolgente.

L’INFERNO DI DANTE – LA PERDUTA GENTE - Regia Massimiliano Bolcioni

IL PURGATORIO DI DANTE – LA TRASFIGURAZIONE DELL'ANIMA - Regia Stefano Naldi

IL PARADISO DI DANTE - LA GLORIA E LA LUCE – Regia Giuseppe Verrelli

Ingresso libero

Prenotazione consigliata al 0543/921766