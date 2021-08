Il Trio Chagall alla Basilica di San Mercuriale per Entroterre Festival

Il pluri-premiato Trio Chagall sarà protagonista del concerto di martedì 3 agosto (ore 21.30) alla Basilica di San Mercuriale di Forlì nell’ambito di Entroterre Festival, il festival itinerante dell’Emilia Romagna che da giugno a settembre porta in scena oltre 60 eventi di respiro internazionale tra suggestioni musicali, teatrali, artistiche ed enogastronomiche.

Il giovanissimo e talentuoso trio d'archi, composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello), Lorenzo Nguyen (pianoforte) e che si esibirà al Festival per il percorso d'appuntamenti ClassicoAntico – proposte musicali ricercate in location uniche tra la Romagna e il cuore dell’Emilia – con soli vent’anni di età media dei membri della formazione si è distinto negli ultimi anni nel panorama musicale contemporaneo grazie all'altissima qualità delle sue performance. Il trio è infatti pluri-premiato a livello nazionale: dal secondo premio alla XX edizione del “Premio Trio di Trieste” ai premi speciali “Dario de Rosa" per la migliore esecuzione di un brano di R. Schumann, "Fernanda Selvaggio" come miglior Trio e “Young Award" come ensemble finalista più promettente, divenendo il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato nella storia della manifestazione.

Il Trio porterà sul palco il suo distintivo che coniuga uno stile esecutivo sobrio, lineare e pulito a una notevole complessità tecnica ed espressiva, come spesso raccontato da pubblico e critica. Qualità che hanno portato i tre giovani musicisti attraverso un’intensa attività concertistica, esibendosi in sedi prestigiose come i Musei Vaticani, il Teatro dal Verme e il Conservatorio G. Verdi di Milano, il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste e l'Accademia Chigiana, e ospitati d importanti istituzioni artistiche e culturali internazionali quali il Bologna Festival, la Società del Quartetto di Milano, l'Orchestra Filarmonica di Torino e molte altre.

La formazione ha ottenuto inoltre il primo premio assoluto al XXIII International Music Competition di Cortemilia e all’European Music Competition “Città di Moncalieri” nel 2016, il terzo premio e il premio speciale “Città di Venaria” riservato ai migliori giovani dell’edizione 2016 al Concorso “Luigi Nono” di Venaria e il secondo premio al Concorso “Gasparo da Salò” di Brescia nel 2019. Dal giugno 2019 partecipa al progetto Le Dimore del Quartetto.





