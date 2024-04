"Tu lo conosci Testori?": proiezione del film alla Fabbrica delle Candele

Prezzo non disponibile

L'Associazione di promozione sociale "Di scena in scena" annuncia la proiezione del film "Tu lo conosci Testori?" presso la Fabbrica delle Candele di Forlì. L'evento avrà luogo mercoledì 29 maggio alle ore 21:00. Il film, frutto del corso di Digital Storytelling tenuto da dicembre 2023 a marzo 2024 presso la Fabbrica delle Candele, è stato guidato da Andrea Petrini, regista forlivese già noto per diverse produzioni indipendenti, tra cui "Happy Clown", "Solamente tua" e il documentario "Otto marzo duemilaventi". Il corso ha coinvolto i partecipanti nell'apprendimento dei segreti del videomaking e dell'arte del raccontare in digitale.



I posti per la proiezione sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare il posto: WhatsApp al numero 392 035 5761.