Tutti in biblioteca a Meldola per le letture animate

Nelle giornate di mercoledì 13 e 27 marzo, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale Torricelli, si svolgeranno due pomeriggi dedicati alle letture animate per i bimbi da 0 a 6 anni a cura dei volontari di Nati per Leggere. Prosegue così l'importante collaborazione della Biblioteca Comunale con Nati per Leggere, progetto nato ad Assisi nel novembre del 1999 in occasione di un congresso pediatrico con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita, e anche dal periodo della gravidanza, nella convinzione che i primi mille giorni di vita siano cruciali per lo sviluppo psicofisico del bambino e per contrastare le disuguaglianze nel percorso di crescita.

Ricorda infatti Laura Borghesi, medico pediatra e referente del progetto, che "numerosi studi scientifici dimostrano i benefici della lettura ad alta voce e condivisa in famiglia, tanto che questa azione è divenuta una importante raccomandazione che rientra tra le informazioni da dare ai neogenitori. Gli studi sottolineano l’effetto positivo della lettura precoce sullo sviluppo delle reti neurali che sostengono le numerose funzioni, competenze e abilità cognitive". La biblioteca meldolese vanta una lunga tradizione di attività di promozione della lettura in età precoce attraverso l'implementazione costante dei principi e dei valori del progetto Nati per leggere, in primo luogo grazie all’assiduo e attento lavoro delle bibliotecarie nella scelta dei libri e nell’organizzazione dei momenti di lettura con la presenza dei volontari lettori.