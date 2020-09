Tutti in bici per “Una pedalata... In tavola”

L’associazione Noi Meldolesi organizza per sabato 26 settembre “Una pedalata... In tavola”. Partenza in bicicletta alle ore 16 dal Bar La Rotonda (via 4 novembre 1) alla scoperta di alcune eccellenze meldolesi.

La prof.ssa Concetta Favali guiderà il gruppo per le vie cittadine con approfondimenti storici dei seguenti monumenti: ex macello, ex stazione del Tranway, Castello e ponte dei Veneziani. Durante il percorso aperitivo presso la Cantina del Ponte e per finire, ore 18, cena con spaghetti all’Amatriciana presso arena Hesperia.

Noi Meldolesi con questa iniziativa vuole coinvolgere i cittadini, in particolare le famiglie, in una attività sportiva culturale e ludica per il bene della nostra città favorendone la ripartenza nel massimo rispetto delle prescrizioni relative al coronavirus. E' raccomandata l’iscrizione telefonando al 366 5022093. In caso di maltempo la sola cena si svolgerà nel porticato dell’Arena Hesperia.