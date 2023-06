Tutti in coperta: a Forlimpopoli si apre la rassegna per famiglie

Il Comune di Forlimpopoli in collaborazione con la Coop Paolo Babini, Formula Servizi alle persone e Nati per Leggere nel mese di giugno propone Tutti in Coperta, appuntamenti per famiglie. Si parte venerdì 9 alle ore 17: 00 con le “Le strabilianti avventure della Compagnia dei Giunchi”.

L’appuntamento per bambini dai 3 ai 6 anni è a Casa Santa Monica presso Foresteria San Giuseppe in Via Saffi 68/72. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Quindi si consiglia la prenotazione Per info e prenotazioni: casa.santamonica@paolobabini.it