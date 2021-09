"Tutti in coperta": ogni venerdì storie per bambini sotto la rocca di Forlimpopoli

Prenderà il via venerdì prossimo, 1 ottobre, un nuovo ciclo di “Tutti in coperta”, ovvero “Pomeriggi di storie per genitori e bambini da 1 a 6 anni” promossa dalla sede forlimpopolese del Centro Famiglie presso il fossato della Rocca Ordelaffa.

Venerdì 1 ottobre, alle 16.30, Daniela Carlini Gentili dell’ Ass.ne Nodi presenterà “Storie di animali e... cambiamenti!” mentre venerdì 8, sempre alle 16,30, Saula Cicarilli porterà i bimbi da 1 a 3 anni a fare un “Girogirotondo. Immagini e melodie per girare intorno al mondo.

venerdì 15 ottobre Ugo Caparini porterà invece i bambini dai 3 anni in su “Tra gli animali di Calvino” e venerdì 22 ottobre i Volontari del Progetto Nati per Leggere si soffermeranno sul mondo delle fiabe.

“In un periodo in cui i piccoli hanno subito tante restrizioni – ha dichiarato Elsia Bedei, assessora ai servizi sociale ed educativi alla prima infanzia - e hanno sofferto forse più di tutti la mancanza di socialità, è bello potersi ritrovare per ricominciare a crescere assieme con la lettura che è l'arma più potente per divertirsi, sviluppare il cervello e la fantasia e creare socialità e condivisione. La lettura animata ad alta voce è il modo per non arrendersi e ripartire

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al 328-1243117 ovvero scrivendo a c.famiglie@gmail.com