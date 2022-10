Tutti in coperta: per i più piccoli arrivano le “Avventure nello spazio” a Forlimpopoli

Venerdì 14 ottobre secondo appuntamento con “Tutti in coperta”, ciclo di letture e narrazioni dedicato ai bambini più piccoli e ai loro genitori. Alle ore 16,30 nel fossato della Rocca di Forlimpopoli, per i piccoli dai 4 anni in su, andranno in scena le “Avventure nello spazio!” a cura di Ugo Caparini dell’Associazione NODI.

Si ricorda che i partecipanti dovranno portarsi una coperta su cui sedersi. Saranno presenti anche gli operatori della Biblioteca Comunale per offrire consigli di lettura. La partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi inviando una mail a c.famiglie@gmail.com. I posti sono limitati. In caso di un numero di adesioni superiore, sarà data priorità ai residenti di Forlimpopoli sulla base dell’ ordine di iscrizione.

“Tutti in coperta” è promosso da Comune di Forlimpopoli insieme a Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – sede di Forlimpopoli, Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi, Coordinamento Pedagogico dei Servizi per l’infanzia 0-6, associazione Nodi, Formula Servizi alle persone.