Tutti in coperta: pomeriggi di storie e di esplorazioni per genitori e bambini

Partono mercoledì 12 maggio e proseguono fino al 4 giugno gli appuntamenti di "Tutti in coperta", la rassegna di "storie e di esplorazioni" organizzati dal Centro per le Famiglie, Nodi, Comune di Forlimpopoli, Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi, Formula Servizi alle Persone e Coordinamento Psicopedagogico dei Servizi per l'Infanzia 0/6.

Il Programma

Mercoledì 12 maggio ore 17 (3-6 anni) "Alla scoperta del territorio": passeggiata all'ex acquedotto di Spinadello con Riccardo Raggi, a cura di Formula Servizi alle Persone.

Venerdì 14 maggio alle 17 (dai 3 anni in su) "Le storie del contadino Tonino", a cura di Fabio Canini e associazione Nodi.

Mercoledì 19 maggio ore 17 (dai 12 ai 36 mesi) "Alla scoperta del territorio", passeggiata ai masconi ex Sfir con Riccardo Raggi, a cura di Formula Servizi alle Persone.

Venerdì 21 maggio ore 17 (dai 3 anni in su) "Viaggi e paraggi", a cura di Ugo Caparini e associazione Nodi.

Mercoledì 26 maggio ore 17 (dai 3 anni in su) "Questo non è solo un paesaggio", arteterapia al Parco Urbano a cura di Chiara Baldassarri.

Venerdì 28 maggio ore 17 (dai 3 anni in su) "C'era una volta... le coccole!", storie di emozioni e di affetti, a cura di Daniela Carlini Gentili e associazione Nodi.

Venerdì 4 giugno ore 17 (dai 2 anni in su) "Quante Storie!", a cura dei Volontari di Nati per Leggere.

Le narrazioni del venerdì si svolgeranno nel Fossato delle Rocca di Forlimpopoli.

Gli iscritti si dovranno dotare di coperta sulla quale sedersi. Saranno presenti anche gli operatori della Biblioteca Comunale con preziosi consigli di lettura. La partecipazione è gratuita. Numero di iscrizioni limitato. Priorità verrà data ai residenti di Forlimpopoli, in ordine di iscrizione. L'iniziativa di svolge osservando le norme di contenimento del contagio da Covid19. Iscrizioni e informazioni 328.1243177 c.famiglie@gmail.com