“Tutti in coperta” si chiude con un passeggiata per i più piccoli nei dintorni dello Spinadello

Cambio di giorno e, soprattutto, di ambientazione per l’ultimo appuntamento di “Tutti in coperta”, il ciclo di letture e narrazioni dedicato dal Centro per le Famiglie di Forlimpopoli ai bambini più piccoli e ai loro genitori. Martedì 25 ottobre, alle ore 16,30 ci si sposta, infatti, a Spinadello per una passeggiata alla scoperta del territorio nell'area dei meandri del Ronco, presso l’ex Acquedotto. La breve escursione è stata pensata da Formula Servizi per le persone appositamente per i bambini fra i 3 e i 6 anni. A guidarla sarà la guida naturalistica Riccardo Raggi.

Come di consueto la partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi inviando una mail a c.famiglie@gmail.com. I posti sono limitati. In caso di un numero di adesioni superiore, sarà data priorità ai residenti di Forlimpopoli sulla base dell’ ordine di iscrizione.

“Tutti in coperta” è promosso da Comune di Forlimpopoli insieme a Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – sede di Forlimpopoli, Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi, Coordinamento Pedagogico dei Servizi per l’infanzia 0-6, associazione Nodi, Formula Servizi alle persone.