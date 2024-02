Tutto esaurito ai “Pomeriggi del bicchiere” per la presentazione del libro “Una persona alla volta” di Gino Strada

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si sono esauriti nel giro di poche ore i posti per l’appuntamento di domenica 11 febbraio (ore 15,30 – Teatro Novelli) con la rassegna “I pomeriggi del bicchiere”, promossa dal Comune di Bertinoro. E si tratta di un appuntamento davvero speciale perché dedicato a una figura speciale, quella del fondatore di Emergency Gino Strada, di cui sarà presentato il libro postumo ’Una persona alla volta’. A parlarne sarà il cardiochirurgo piacentino Romeo Frassani, impegnato da anni con Emergency su vari fronti “caldi” del pianeta dove ancora c’è la guerra.

Dalla scelta di diventare chirurgo alla nascita di Emergency, dalle missioni in Afghanistan, Iraq, Cambogia all’impegno contro la guerra e per la difesa dei diritti umani, in queste pagine Gino Strada racconta il suo percorso umano e professionale, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma, soprattutto, ci consegna una riflessione radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura, perché l’unica medicina possibile è quella che si fonda sull’uguaglianza e sull’umanità.

La parte musicale del Pomeriggio, vedrà protagonista il cantautore Emanuele Galoni e le sue "Cronache di un tempo storto". Un viaggio unplugged dal vivo in cui i brani più significativi della sua produzione si uniscono alle nuove tracce che raccontano, dal punto di vista dell’autore, alcuni eventi significativi degli ultimi anni, partendo dai grandi avvenimenti che hanno influenzato la società fino ad arrivare ad intime riflessioni personali. Al termine, come di consueto, un momento di degustazione, con i prodotti del territorio presentati della Proloco di Bertinoro e i vini di Giovanna Madonia.

Il programma completo dei Pomeriggi del Bicchiere si può consultare sul sito https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/i-pomeriggi-del-bicchiere-2024/