Tutto esaurito per Vito all'arena della Rocca di Caterina con "L’altezza delle lasagne"

Posti esauriti all’Arena Rocca di Caterina di Forlì per lo spettacolo L’altezza delle lasagne, il nuovo monologo comico di “sopravvivenza gastronomica” interpretato da Vito e scritto da Francesco Freyrie e Andrea Zalone, in scena giovedì 1 agosto alle ore 21.15. L’altezza delle lasagne è uno spettacolo che tutti coloro che amano cucinare dovrebbero vedere.

Tra le questioni portate sul palcoscenico, oltre a quello dell’altezza giusta delle lasagne, Vito si chiede

perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef? Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente?

Un One Man Show che porta Vito su un terreno a lui caro: quello del cibo e della cucina in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura!

Nella sera di spettacolo la biglietteria alla Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri. Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it