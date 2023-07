Tutto pronto a Bertinoro per il "Piadina Night" con il Masterchef Francesco Aquila

La piadina, il prodotto simbolo della Romagna, incontra il Masterchef numero 10, Francesco Aquila. Palcoscenico della liaison è Bertinoro, il "Balcone della Romagna", la terrazza con affaccio sull’orizzonte del mare, in una serata speciale per le celebrazioni della Notte Rosa. L’appuntamento è per venerdì dalle 19,30 in Piazza della Libertà nel centro storico di Bertinoro con Piadina Night, evento fra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento. Decisamente ricco il menù degustazione che Francesco Aquila interpreterà con il cooking show di una piadina gourmet a sua firma. Insieme ad Aquila duettano la gastronoma Carla Brigliadori dell’Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi e Silvia Mariani, chef dell’Istituto Pellegrino Artusi che completano la degustazione con altri assaggi di piada a farcitura tradizionale e gourmet.

In degustazione insieme alla Piadina Romagnola Igp ci sono le eccellenze dell’Emilia Romagna: il Prosciutto di Parma Dop, i Salumi Piacentini Dop, la Mortadella Bologna Igp, lo Squacquerone di Romagna Dop e tante altre prelibatezze abbinate ai vini tipici della Sottozona di Bertinoro, Albana e Sangiovese in testa. I prodotti, messi a disposizione dai Consorzi regionali e dal Caseificio Mambelli, vengono serviti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, coordinati dal maitre Stefano Buda, mentre i vini serviti e raccontati dai sommelier di Ais Romagna sono stati selezionati dall’Associazione dei Vignaioli di Bertinoro. Durante la serata non mancano musica e intrattenimento, punti selfie e tante sorprese con Francesco Aquila grande mattatore. Per favorire l’accessibilità al borgo saranno in funzione navette gratuite dai parcheggi di Badia e Allende.

L’evento Piadina Night sarà duplicato venerdì 14 luglio prossimo a Cattolica con la stessa formula e gli stessi testimonial, ma una diversa selezione di piadine, prodotti e vini. Piadina Night è organizzato dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP insieme al Comune di Bertinoro con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina.