Ucraina, un paese travagliato: incontro pubblico con Auser

Mercoledì 9 novembre alle ore 15 nel Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni 9 a Forlì l'AUSER di Forlì organizza un incontro per la "Rubrica Viaggi" su “L'Ukraina: un paese travagliato”. La relatrice è Wilma Malucelli. Ci saranno anche videoproiezioni di immagini. La lezione non è un semplice racconto di viaggio ma affronta le questioni storico-politiche-culturali che hanno contrassegnato il paese. Ingresso libero.