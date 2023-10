"Ukiyo": la pittrice Sara Liverani presenta il suo “mondo fluttuante” a cura di Sabrina Marin

Venerdi 6 ottobre alle ore 18.00 la pittrice forlivese Sara Liverani inaugura la sua prima personale di pittura ad Artistica Gallery in via Lazzaretto 17 – Forlì. UKIYO, questo il titolo della mostra, a cura di Sabrina Marin.

Classe 1985, forlivese doc, SARA LIVERANI ha già dedicato molto all’arte, trovando in essa molteplici forme di espressione. La creatività di Lady Sara, questo il suo nome d’arte, va dalla grafica alla pittura, dal tatuaggio al make-up, dall’arte calligrafica al videomaking. Oggi è una tatuatrice di successo ma da poco più di un anno la sua continua ricerca nell’indagare nuovi linguaggi, l’ha portata a scoprire tele e colori.

Con questa prima mostra personale curata da Sabrina Marin e allestita ad Artistica Gallery di Forlì (Via Lazzaretto 17), firma il progetto UKIYO dal giapponese: mondo fluttuante di forme, colori e sogni. Il concetto di arte comunicativa del sé diventa per Liverani un’opportunità per raccontarsi attraverso le infinite forme e suggestioni che popolano la sua mente e che trovano libertà d’espressione nelle sue tele di grande formato. Ne scaturiscono fiori incredibili che paiono sospesi nel nulla, leggeri, e talvolta fragili quasi evanescenti. I suoi fiori la rappresentano: sono privi di radici e rispecchiano l’eterno Panta Rei della vita di Sara Liverani, costellata fino ad oggi da innumerevoli luoghi nei quali ha vissuto. I bagliori metallici e le tonalità perlescenti sono cromie che non ritroviamo in natura. Acrilici, pastelli a cera e olio, acquarelli, inchiostri, marker combinati insieme restituiscono ricchissime impennate di colore che virano dai toni pastello a gradazioni più accese ed energiche.