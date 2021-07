Venerdì, alle 21, al Chiostro di Pianetto, è in programma l’ultima conferenza della rassegna “Innamorarsi di Beatrice” a cura di Ivan Zattini. L’incontro, dedicato al Paradiso di Dante Alighieri, è intitolato “Legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna”: la visione dell'Uno nel Sé, essere luce nel Samadhi. Il relatore è fondatore e presidente dell'Associazione "Satcitananda”, laureato in filosofia, docente e conferenziere, studioso di linguistica indiana ed esperto di tecniche di comunicazione e insegnamento. Ha studiato Yoga e Vedansta in occasione di numerosi viaggi in India. Ha tenuto il suo primo corso di Hatha Yoga nel 1990, e nel tempo, ha elaborato un metodo originale di trasmissione delle antiche tecniche.