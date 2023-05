Ultima data per la stagione musicale a Mentore con il Trio Onirica

Per i non abbonati, ingresso 15 euro, ridotto (over 65 e under 27) 12 euro. Riduzioni speciali per gli studenti dell'associazione musicale Roveroni (ingresso 10 euro, gratuto under 14) e per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia (7 euro)

Venerdì 5 maggio, alle ore 21.00, si chiude la stagione musicale curata dall'Associaizone Musicale “C. Roveroni” al Teatro Mentore di Santa Sofia. L'ultimo appuntamento della stagione è con il Trio Onirica, ovvero Vanni Crociani al pianoforte, Roberto Villa al contrabbasso e Daniele Tizzano alla batteria.

Un itinerario musicale che ci conduce in uno spazio di suoni visivi e descrittivi. Una combinazione suggestiva di stili che passa dal pianismo di derivazione classica alla componente meditativa del minimalismo attraverso un’interazione acustica del trio. Colori e temi coscienziosamente arrangiati sfociano in un’improvvisazione melodica che lega con un filo sottile il confine tra scrittura e paesaggio sonoro. Musiche originali composte con l’intento di un viaggio evocativo, sonorità volte a suscitare quello stato d’animo introspettivo che si riflette nel rapporto tra suono e silenzio. Musica concepita come colonna sonora di film immaginari, da ascoltare ad occhi chiusi.



Lo spettacolo è compreso nell'abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 15 euro, ridotto (over 65 e under 27) 12 euro. Riduzioni speciali per gli studenti dell'associazione musicale Roveroni (ingresso 10 euro, gratuto under 14) e per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia (7 euro). Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.