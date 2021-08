Ultima serata di Favole alla Fabbrica delle candele con "In bocca al lupo"

Ultimo appuntamento, martedì 24 agosto alle ore 21.15, con la rassegna dedicata alle Favole alla Fabbrica delle Candele di Forlì. A chiudere il cartellone sarà la compagnia Fontemaggiore con lo spettacolo "In bocca al lupo", scritto e diretto da Marco Lucci e interpretato da Enrico De Meo e Valentina Grigò.

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? Oggi con te c’è papà!”. Il problema è che lui, il cacciatore, non sa com’è che si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. “Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma!”. Ecco invece cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla e siccome a questo gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare. Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi. La storia è raccontata come fosse una fiaba, con stilemi narrativi familiari al pubblico dei piccoli: un bambino che non accetta l’assenza della mamma, va a cercarla nel bosco dove incontra un lupo che lo ricondurrà a casa. All’interno di questa semplice forma emergono dei personaggi che rappresentano problematiche attuali più complesse: un padre che d’improvviso deve lasciare il suo lavoro per accudire la casa e il figlio piccolo, una lupa incinta che supera ogni schema e pregiudizio per riportare un cucciolo d’uomo tra le braccia del cacciatore, un bambino che imparerà a cambiare punto di vista passando da uno sguardo centrato esclusivamente sui propri bisogni a una comprensione allargata, capace di abbracciare anche le ragioni dell’altro. L’allestimento si caratterizza per l’uso del linguaggio dei muppets misto a quello dell’attore e per le immagini che la scenografia e le luci sono in grado di offrire. L’insieme di questi elementi è in grado di ricostruire, in maniera materica, una scena reale e fantastica allo stesso tempo, che gratifica lo spettatore: animali che parlano, una casa che si trasforma in un bosco, una culla che si muove fra gli alberi in cerca della mamma.

Biglietti: 5 euro (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Info: 0543 26355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it

