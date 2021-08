Ultima serata estiva al fresco del Chiosco della Rovere

Giovedì 26 agosto ultima serata della stagione estiva al Chiosco della Rovere. Protagonista 'Giulì'', Syrah in purezza. In abbinamento una selezione di salumi e formaggi di Tenuta Saiano.



Dalle ore 19 a mezzanotte. Possibilità di parcheggio in vigna, adiacente il Chiosco.



Per prenotare la botte e balla di paglia "a bordo lago" tra le vigne, anche via whatsapp, al 3272907869 o 3898453111

