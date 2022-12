Ultima tappa di Miss Curvyssima 2022: ultimo posto per la finale nazionale

Sabato 10 dicembre alle ore 19:30 presso il locale Smoking Club, in piazza foro Boario, si terrà l’ultima tappa di “ Miss Curvyssima 2022 “. L’evento, presentato da Samantha Togni e Cesare Cremonini, vedrà sfilare 28 bellissime ragazze formose pronte a mettersi in gioco per conquistare l’ultimo posto in palio per la finale nazionale che avrà luogo il 17 dicembre a Bologna presso il FICO eataly world.



Ad intrattenere gli ospiti le due uscite delle concorrenti: una in abito da sera ed una in intimo e, per concludere, una sfilata di occhiali by KEY’O negozio di Forlì.

Una serata ricca di divertimento e sensibilizzazione che vedrà protagonista il messaggio di accettazione e amore per sé stessi che da sempre “Miss Curvyssima” cerca di trasmettere al suo pubblico e alle molte ragazze che seguono il concorso.



Per prenotare i tavoli chiamare al 329 674 9493 Per iscriversi al concorso contattare Miss Curvyssima in privato sui suoi canali social @misscurvyssima