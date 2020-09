Ultime ore per visitare la mostra fotografica "Natura in via Costanzo II al tempo del Coronavirus"

Chiederà domenica l'interessante e bella mostra fotografica "Natura in via Costanzo II al tempo del Coronavirus" di Giulio Sagradini. L'autore durante il periodo del lockdown, non potendo allontanarsi da casa, ha scoperto che le aree verdi di via Costanzo II, nei pressi della sua abitazione, erano popolate di una flora e di una fauna inaspettate. Ne è seguito un vero e proprio reportage, durato per diverse settimane, che ha avuto come soggetti i fiori, gli arbusti, le piante e gli insetti delle due zone realizzate oltre 10 anni fa dal Comune, come contrasto all'inquinamento atmosferico, e una da Hera, in compensazione per la realizzazione del nuovo inceneritore.

Il lavoro di Sagradini ha avuto il suo culmine in una giornata della passata primavera quando ha potuto fotografare la nascita di orchidee spontanee, evento che ha suscitato interesse anche nel mondo naturalistico per la collocazione degli spazi verdi, essendo site ai margini di un strada sulla quale gravita un traffico intensissimo e nel mezzo della zona artigianale e industriale di Coriano.

In mostra sono esposte una parte delle immagini realizzate da Sagradini, mentre le altre possono essere visionate su un computer presente nella sala espositiva. Chi vede le immagini rimane colpito per la ricchezza e per la vivacità dei soggetti ritratti e per il fulgore dei loro colori. A dimostrazione che la natura non cessa mai di stupire. Per informazioni 3292125653.