Ultime proiezioni della stagione al San Luigi con "Gloria!"

La Sala San Luigi come ultimo film della stagione propone "GLORIA!", l’entusiasmante film di esordio alla regia della giovane cantautrice e attrice Margherita Vicario, presentato in concorso ufficiale al 74. Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Musica, storia, immaginazione e una femminilità coesa e gioiosa sono gli ingredienti di un racconto che affascina.



All'alba del 1800, l'istituto religioso Sant'ignazio deve prepararsi a un evento storico: dal conclave veneziano emerge il nuovo Papa Pio VII, che per l'occasione visiterà tutte le chiese del Veneto e a Sant'ignazio presenzierà a un concerto organizzato per lui. A capo del coro composto da ragazze orfane cresciute nell'istituto c'è Perlina, il quale però è in crisi d'ispirazione e scarica la frustrazione sulle povere musiciste, oltre che sulla cameriera Teresa, una ragazza che non parla ma possiede un grande talento musicale. Con il concerto che si avvicina a grandi passi, saranno le giovani a prendere in mano il destino dell'istituto per proporre una musica decisamente poco classica.



IN PROGRAMMAZIONE:

martedì 4 giugno ore 21.00



giovedì 6 giugno ore 21.00