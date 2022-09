Ultimi due appuntamenti per "I libri in piazza" a Castrocaro

Termina la rassegna letteraria estiva del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con Castrumcari e con ha il contributo della Regione Emilia Romagna, "Libri in piazza". Venerdì 16 e sabato 17 settembre si terranno gli ultimi due appuntamenti degli undici previsti a programma quest’anno, con gli autori che hanno presentato le loro opere nelle piazze, nei luoghi d’arte e cultura della città a partire dal 1° luglio 2022.

Venerdì 16 settembre, alle 21.00 in Piazza Mazzini protagonista il libro "Voglio fare la wedding planner" di Serena Obert, Stefania Poletti, Stefania Nicoletti. Introduce Marco Viroli, scrittore, giornalista e poeta. Un gruppo di tre esuberanti wedding plannercoinvolgerà in un romanzo che dietro la spensieratezza e l’ironia nasconde la determinazione e quel senso di meraviglia e soddisfazione del riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Serena Obert, insieme a Stefania Poletti con cui collabora da anni, è una delle più famose wedding planner d’Italia Docente dell’accademia del Lusso di Milano il suo blog è un punto di riferimento nel mondo del wedding. Stefania Niccolini porta in questo romanzo la sua esperienza nel toccare le più profonde corde dell’emozione e si conferma una delle scrittrici italiane più brillanti del genere rosa.

Sabato 17 settembre è la volta di "La bambina che mangiava i comunisti" di Patrizia Carraro. Introduce Pietro Caruso, scrittore e giornalist. Carrano ha lavorato per il settimanale Noi donne, poi ad Amica, Anna, Elle, Max, Panorama e Sette. Per Rai3 e Rai1 ha raccontato oltre venti edizioni del Festival del cinema di Venezia. È stata una voce di Radio2, dove ha narrato le donne del ‘900 in una trasmissione intitolata Amiche mie. Ha scritto una ventina di romanzi, quasi tutti con protagoniste femminili, da Baciami Stupido a Illuminata - La storia di Elena Lucrezia Cornaro, prima laureata nel mondo. "La bambina che mangiava i comunisti" racconta il Partito con gli occhi innocenti ma inquisitori di una bambina capace di intuire, con le sole armi dell’infanzia, la fine di una collettiva sbornia politica che avverrà nel fatidico 1956, quando la neve imbiancherà Roma, crollerà il mito di Stalin, l’URSS invaderà l’Ungheria, ed Elisabetta compirà dieci anni.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito, durante le serate gli intervenuti potranno acquistare una copia del libro presentato grazie alla collaborazione con il Mondadori Bookstore di Forlì. E’ gradita la prenotazione. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico di Castrocaro Terme: Tel: 0543 769631. Email: info@castrocarotermeterradelsole.travel