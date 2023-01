Ultimi giorni per il Mercatino della Fiera di Natale in Piazza Saffi. Le classiche bancarelle di legno con un'ampia offerta di articoli da regalo, accessori e addobbi saranno aperte fino alla domenica dopo l'Epifania anche per soddisfare le richieste di chi vuole impreziosire la calza da mettere sotto al camino con un regalo bello, utile e originale. Ma si potranno acquistare leccornie e le specialità delle feste di fine anno (caramelle, torrone, zucchero filato e frutta secca) e gli accessori per il look invernale come cappelli, guanti, sciarpe, foulard, calzettoni, calde coperte e tanto altro. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, compresa l'Epifania.

Fino all'8 gennaio, sarà inoltre possibile vivere la calda e magica atmosfera creata dalle tante attrazioni natalizie proposte da "Forlì che brilla": gli eventi di stagione, le splendide luminarie, il grande albero di Natale, lo spettacolare video mapping, le piste di pattinaggio e di curling, il labirinto emozionale, la Green House, la giostrina, le casette di Natale e altro ancora. Fino all'8 gennaio è attiva la sosta pomeridiana gratuita. Tutti i giorni, dalle 13 in avanti, sarà possibile parcheggiare nel perimetro del centro storico senza pagare il ticket.