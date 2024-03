Ultimo appuntamento a Modigliana con il teatro per famiglie: in scena lo spettacolo "Più veloce di un raglio"

Ultimo appuntamento per il 2024 al Teatro dei Sozofili con Sciroppo di Teatro. Domenica 24 marzo alle ore 17 chiude la rassegna lo spettacolo "Più veloce di un raglio" di Cada Die Teatro, liberamente tratto dal racconto L'asino del gessaio di Luigi Capuana.

La storia narra di un gessaio che aveva tanti asini, magri, brutti e sporchi e tra tutti questi asini ne aveva uno che era il più brutto di tutti. Era magro, spelacchiato, con la coda scorticata, le zampe così rovinate che sembrava reggersi in piedi per miracolo. Ma quando il suo padrone gridava: “Avanti focoso!”...l'asino alzava la testa, abbassava le orecchie per essere più aerodinamico e roteando la coda come fosse l'elica d'un aeroplano, partiva velocissimo, più veloce d'un raglio appunto. Le vicende dell’asino si incroceranno con quelle di re e regine, con avventure e battaglie che mostreranno ai piccoli spettatori come non bisogna mai farsi ingannare dalle apparenze.

Informazioni e biglietteria

3481544901 - e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it - www.ater.emr.it

Biglietteria lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendita on line su www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (si applicano i diritti di prevendita). Prenotazioni via e-mail e telefoniche si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrosozofili@ater.emr.it o telefonando al numero 3481544901 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.