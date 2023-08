Ultimo appuntamento con i giovedì di festa a Castrocaro con la Pink orchestra Santa Cecilia

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento estivo con “Di giovedì, arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Paul Harris (viale Marconi), mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, prodotti tipici del territorio e mercatino dedicato ai bambini.

Giovedì 31 agosto dalle 20:00 alle 23:00 laboratorio di stampa a ruggine a cura di Pro Loco Terra del Sole, mentre in Piazza Machiavelli alle 21:00 Pink orchestra Santa Cecilia: per la serata conclusiva, si aggiunge un tono di rosa al panorama della musica classica e leggera. L'orchestra nasce l'8 Marzo 2018 ed accoglie allieve, ex allieve ed insegnanti della Scuola di Musica G. Rossini di Castrocaro terme e Terra del Sole.

Ingresso libero. Info: tel. +39 0543 769631 – cell./wa +39 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel