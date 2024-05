Ultimo appuntamento con i "Quadri musicali" affidato all’ensemble Nyckelharpa Resonance

Si è giunti domenica 12 maggio, alle ore 11:11, presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri, all’ultimo appuntamento dell'edizione 2023/24 dei concerti aperitivo "Quadri musicali". Domenica, come finissage, il Centro Diego Fabbri è lieto di presentare l’ensemble Nyckelharpa Resonance, formazione di polistrumentisti facente parte dell’Associazione Culturale MIRALH da anni dedita alla divulgazione della musica antica e tradizionale sempre con uno sguardo alla contemporaneità ed alla attualizzazione delle tematiche trattate.

Il progetto unisce musicisti accomunati da una comune passione per la musica e le letture della nyckelharpa, conosciuta anche come viola d’amore a chiavi. Percussioni, symphonia, ghironda, cornamusa, arpa celtica, liuto e oud hanno poi trovato spazio nella loro musica, facendo sì che si sviluppasse in diverse espressioni che partono dalla musica antica, toccano il repertorio tradizionale europeo e arrivano fino alla musica popolare contemporanea. Per l'occasione verrà presentata la performance “Estasi d'Amore: Musiche e letture”, collezione di brani e testi ispirati dal pensiero di Bertrand de Ventadorn, trovatore che nel XII secolo scriveva: “Chi cerca senno nell’amore non ha né senno né misura”.

Nei preRaffaelliti il tema dell’amore, della perdita, dell’estasi del mito sono una componente essenziale del significato profondo delle loro opere

“Il sentimento amoroso si manifesta in tanti e diversi aspetti: il desiderio della persona amata, lo struggimento per la sua assenza o per l’amore non corrisposto, l’amore nella sua gioia carnale ed erotica. Tuttavia, sebbene le storie personali siano sempre diverse, il filo comune dello slancio amoroso è una sorta di follia che rende l’innamorato posseduto dal desiderio. Ed è questo che vogliamo raccontarvi”, commenta Roberto Gardelli, violista e percussionista del gruppo.

Info e prenotazioni al numero di cellulare: 328 2435950, anche tramite messaggio Whatsapp.