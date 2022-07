Ultimo appuntamento con il benessere al mercato di Campagna Amica: yoga e assaggi

Prezzo non disponibile

Si conclude con questo fine settimana, al mercato di Campagna Amica, la rassegna di #yogalmercato proprio sabato 30 luglio alle 09.30 quindi, l’ultimo appuntamento dedicato al benessere fisico e mentale con un programma riservato alla cura di sé, al relax ed alla depurazione dell’organismo che mette al centro dell’Io l’effetto benefico e liberatorio di questa antica disciplina; a conclusione della mattinata a partire dalle 10.30 i produttori illustrano i cibi a km0, importanti per depurare l’organismo, consigliando ricette adatte a mantenere intatti i principi nutritivi e ad esaltarne il sapore. Tutti gli allievi potranno assaggiare le primizie in una deliziosa degustazione all’insegna della stagionalità e del cibo buono.

L’iniziativa fa parte del fitto calendario di Luglio che ha visto nuove attività gratuite ogni sabato del mese e coinvolge direttamente, con laboratori educativi realizzati appositamente, i bambini dei centri estivi del comprensorio, in particolari i ragazzi del centro Estate Ragazzi della Parrocchia dei Romiti. E’ necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.