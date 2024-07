Ultimo appuntamento con il teatro dialettale a Forlimpopoli: in scena “Do ov”

Mercoledì 17 luglio alle ore 21,15 nell’arena del teatro Verdi arriva la Compagnia dla parochia di Carpena che metterà in scena la spassosa commedia dialettale “Do Ov” di Romano Comandini.

Paolo e Beatrice ospitano nella loro modesta casa Bianca, eccentrica cugina benestante, con la speranza che possa contribuire all’economia famigliare molto instabile. I due coniugi faranno di tutto per fare in modo che i loro due figli possano ereditare gli averi della parente, ma ben presto si accorgeranno che gestire Bianca non è così semplice come pensavano.Con questo spettacolo si chiude la rassegna di teatro dialettale, promossa dal Teatro delle Forchette per il Comune di Forlimpopoli nell’ambito del cartellone teatrale 23/24.

Biglietto unico 8,00 euro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro Verdi. Per informazioni si può contattare i numeri 05431713530 – 3397097952 – 3479458012, oppure inviare una mail a info@teatrodelleforchette.it