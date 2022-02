Ultimo appuntamento con il teatro dialettale a San Martino in Villafranca: sul palco le attrici e gli attori della Compagnì dla Zercia

Venerdì 25 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, Forlì, per l'ultimo appuntamento della rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nóstar dialet", la Compagnì dla Zercia di Forlì metterà in scena la commedia dialettale "Ines, Ida e 'e su fradel".

Quanti hanno avuto, o hanno, in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di questo hanno dovuto e devono sopportare sorelle o fratelli tremendi che, anziché collaborare nell'assistenza agli anziani genitori, tramano nell'ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno dovuto subire e subiscono le invadenze di questi parenti che si sentono, dopo tutto, in grado di fare la morale in casa altrui? La commedia proposta dalla Compagnì dla Zercia concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato una situazione di questo genere.

Ingresso 6 euro. Per info e prenotazioni 3487443860. Green pass e mascherina obbligatori.