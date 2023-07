Ultimo appuntamento della rassegna "Habitare: nuove prospettive cult(r)urali" a Portico di Romagna

Dopo il secondo weekend di "Habitare: Nuove Prospettive Cult(r)urali", si prepara l'ultimo appuntamento della rassegna, che si terrà a Portico di Romagna i prossimi 29 e 30 luglio. Il focus di questa tappa sarà l'apporto della dimensione creativa e culturale al tessuto sociale ed ambientale dei borghi e delle valli coinvolte dal progetto.La programmazione a Portico di Romagna prevede una nuova selezione di talk, workshop e musica diffusi tra le logge di Via Roma, il parco Dante e Beatrice, il Ponte della Maestà e le altre vie del centro storico.

Approcci e le dinamiche per il lavoro culturale e sociale nei borghi saranno esplorate, con l'intervento di Borgofuturo, attivo da dieci anni in Val di Fiastra, nell'Alto Maceratese e il tavolo rotondo tra UNPAE (Roccacaramanico-PE), Robida (Topolò-UD), Chiocciola (Pennabilli - RI) e Habitat. Sono previsti inoltre più laboratori, tra cui quelli di sperimentazione visiva e poetica a cura di SPRINT, la ricerca dell'unicità sulla stampa digitale con Alice Guarnieri, un'attività di saponificazione con il Marchese di Carabas e il laboratorio di detersivo naturale con Elena Braida.

La serata di sabato 29 luglio sarà illuminata da performance musicali, tra cui la composizione per sax tenore e percussioni in risonanza di Laura Agnusdei, il live itinerante del trovatore francese Arthur Chambry e la sperimentazione sonora di Polonius, che si esibiranno in un percorso itinerante per le vie del borgo.

Domenica sera, la chiusura di Habitare sarà affidata ai set di Amphibia e TOMBOYS DON'T CRY.

In entrambi i giorni, strade e angoli del borgo saranno riempiti dal Mercato, una rassegna di autoproduzioni editoriali, artigianali ed artistiche provenienti da tutta Italia, che permetterà di espandere l'idea del mercato settimanale.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna e sul programma completo dell'evento, si prega di visitare il sito habitare.habitattt.it. Gli eventi ed i laboratori sono gratuiti e ad ingresso libero, tuttavia per alcuni è necessaria la prenotazione tramite i link disponibili nella pagina del programma.

L’accesso alle attività è libero. Per qualsiasi informazioni sulle modalità di partecipazione e il programma: info@habitattt.it